السويحلي يطالب بجلسة طارئة لمجلس الامن وتدابير لحماية المدنيين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- تواصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي هاتفيا الخميس مع كل من وزيري الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو والتونسي خميّس الجهيناوي والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي، وذلك في “إطار اتصالاته الدبلوماسية المُكثفة لحثّ المجتمع الدولي ومجلس الأمن على الإنعقاد بشكل طارئ واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين”.

ووفق بيان للاعلى للدولة تلقت وكالة (آكي) الإيطالية نسخة منه “ناقشت الإتصالات تطورات الوضع السياسي والأمني المتسارعة، وضرورة اتخاذ موقف حازم لوضع حد لمسلسل العنف وجرائم الحرب والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.”

وفي المحادثة الهاتفية مع ألفانو، “ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة موقف إيطاليا في إدانة جرائم الحرب في درنة ومنطقة الأبيار ببنغازي”، داعيًا الحكومة الإيطالية إلى “تكثيف الجهود وحشد الدعم الدولي من خلال رئاستها لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا ومحاسبة الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما شدّد السويحلي على “ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها وتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بارتكاب جرائم الحرب المُروعة التي تكررت بشكل ممنهج في نطاق سيطرة قوات ما يسمى بالقيادة العامة في شرق ليبيا”، وفقا للبيان

وفي سياق اتصاله بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة “الحكومة الفرنسية إلى الإضطلاع بدورها المحوري في مساعدة ليبيا على حماية المدنيين ورفض عسكرة الدولة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار دورها الشجاع إبان انتفاضة 2011″، مؤكدًا أنّ “الليبيين يتطلعون إلى دور قيادي لفرنسا في الدعوة إلى انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإقرار إجراءات عاجلة لوقف العنف في ليبيا.”

كما نقل البيان تأكيد وزير الخارجية التونسي على “تضامن بلاده مع موقف المجلس الأعلى للدولة في إدانة ورفض جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المُمنهجة التي تكرر ارتكابها في شرق ليبيا مؤخرًا”.