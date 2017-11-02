مصر: الاعلان عن اكتشاف فجوة كبيرة بالهرم الاكبر وزاهي حواس يكذب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أُعلن أحد مدراء مشروع مسح الأهرامات الخميس، عن اكتشاف تجويف ضخم بحجم طائرة في هرم خوفو الهرم الأكبر بالجيزة، لكن رئيس اللجنة العلمية للمشروع، زاهي حواس، سارع الى تكذيب الخبر، قائلا ان هذا الكلام “لا اساس له من الصحة”.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مهدي الطيوبي، أن التجويف “كبير جدا بحيث أنه بحجم طائرة تتسع لـ200 مقعد في قلب الهرم”.

لكن وزير الاثار وعالم المصريات الشهير، حواس قال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “الهرم مليئ بالفجوات، وهذه الكلام معروف للاثريين، ووجود هذه الفجوات لا يعني وجود غرفة سرية”، وأضاف “هذه الفجوات تخص عملية بناء الهرم وثمة فجوات معروفة مثل تلك الموجودة فوق البهو العظيم”.

وأسترسل موضحا “الهرم عبارة عن قاعدة صخرية كبيرة فوقها حجارة كبيرة وصغيرة وبالتالي مليئ بالفحوات التي استخدمت للبناء، وهذا ليس معناه وجود حجرات سرية”، وأضاف ” انا اؤكد ان الهرم ليس به غرف سرية”.

وقال ان “مثل هذا الكلام (حول اكتشافات جديدة بالهرم) يخرج بين الحين والاخر للشهرة وبيع المعدات والاجهزة”، التي شاركت في الاكتشاف المزعوم، وتابع “هذه البعثة سبق وان اعلنت كلام ليس له اساس”.

واختتم بالقول “من ادلى بهذا التصريح ليس عالم اثار، انا اعرفه انه اخصائي بالاجهزة العلمية” لمشروع (ScanPyramids)