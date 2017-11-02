تشكيل لجان فنية ليبية باجتماع القاهرة لبحث آليات توحيد “المؤسسة العسكرية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اختتم عسكريون ليبيون، الخميس، سلسلة اجتماعات مغلقة جرت في القاهرة لمدة خمسة أيام، برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء محمد الكشكي بهدف “إعادة تنظيم وبناء وتوحيد الجيش الليبي”.

وقال بيان في ختام الاجتماعات صدر عن المتحدث العسكري المصري، انه تم “تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية؛ لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار”، مشيرا الى ان الاجتماعات ناقشت “موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وكذلك عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية”.

وأضاف البيان “ثمن الجانب المصري كافة الجهود المضنية التي بذلتها اللجان المنبثقة من ضباط المؤسسة العسكرية لدعم هذا المسار الليبي الخالص وفقًا لمتطلبات المصلحة الوطنية الليبية”.

وناشد الحضور “كافة أبناء الشعب الليبي دعم هذا المسار التوافقي، وعدم الانجرار وراء مساع أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعم لتوحيد المؤسسة العسكرية، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار”. كما جددوا “نداءهم للمؤسسات الإعلامية الوطنية لتحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية لدعم هذا المسار، وتجنيب المؤسسة العسكرية أهواء التجاذبات السياسية باعتبار الإعلام الوطني الواعي أداة إضافية لخلق توافق واسع لدى العسكريين؛ للوصول إلى الهدف المبتغى للدفاع عن تراب ليبيا وثوابت الدولة الوطنية”، وفقا للبيان المصري.

وخلص الى ان المجتمعين “اتفقوا على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى، لاستكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة والتصديق على تنفيذ المقترحات التي توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.