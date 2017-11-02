ليبيا وامن المتوسط والاتجار بالبشر على أجندة رئاسة إيطاليا لمجلس الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما أعلنت إيطاليا أن أجندة رئاستها الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تتضمن مجموعة قضايا، من بينها الوضع الليبي في السادس عشر من الشهر، وتحديات الأمن في منطقة المتوسط في اليوم التالي، حيث يترأس هاتين الجلستين وزير الخارجية، أنجيلينو ألفانو، بحضور الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثله الخاص إلى ليبيا، غسان سلامه

وذكرت أن وكيل وزارة الخارجية فينتشنزو أمندولا سيترأس جلسة إحاطة اليوم الخميس للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة بالنظر إلى أن آخر خطاب من المفوض السامي أمام مجلس الأمن يعود إلى عام 2009. وسوف يعود أمندولا مرة أخرى إلى نيويورك، في 21 من الشهر، لإدارة “نقاش مفتوح” بشأن الاتجار بالبشر في حالات النزاع المسلح، حسبما جاء في مذكرة للخارجية الايطالية

وستنعقد في اليوم الاخير لرئاسة إيطاليا لمجلس الأمن، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة إحاطة عن “تدمير وتهريب الممتلكات الثقافيّة من جانب جماعات إرهابية في حالات النزاع المسلح”، وهي قضية “ضمن أولويات” إيطاليا، وكانت أولى نتائجها اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2347 بهذا الصدد في شهر آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن إيطاليا وهولندا قد اتفقتا في وقت سابق على اقتسام مقعد بمجلس الأمن الدولي للعامين الحالي والمقبل بعد حصولهما على نفس الاصوات في انتخابات الجمعية العامة لتوزيع المقاعد غير الدائمة بالمجلس، بحيث تجلس عليه الأولى هذا العام والثانية العام المقبل.