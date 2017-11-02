الائتلاف الوطني السوري المعارض: متابعة هيكلة الجيش الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استانبول- أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن هيئته السياسية اتفقت، خلال اجتماع مع الحكومة المؤقتة (الذراع التنفيذي) وهيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع على “استكمال إجراءات توحيد القوى العسكرية وهيكلة الجيش الوطني لضم جميع فصائل الثورة تحت إدارة وزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه دار الحديث، خلال الاجتماع المعني في مدينة غازي عنتاب التركية ، حول “متابعة الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة التركية والتفاهمات التي جرت على استلام المعابر الحدودية”.

ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف تأكيد عضو الهيئة السياسية عبد الأحد اسطيفو على “الخطوات الإيجابية التي أنتجتها التشاركية والتكامل في العمل من كل طرف حسب صلاحياته ومجالات عمله سواء الحكومة أو الفصائل أو الائتلاف”.

وأضاف اسطيفو “إن تجربة العمل في الداخل جادة ومشجعة وطامحة لتثبيت وتعميق العودة للعمل بالداخل”، مشدداً على أن “الائتلاف والحكومة والأركان ثالوث ومحرك عمل لتحقيق المشروع الوطني وبدء عملية إعادة الإعمار وتمكين مسار الحل السياسي في البلاد وفق القرارات الدولية وليس ضمن أي مظلة أخرى”.