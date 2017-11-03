أمريكا ترحب بتسلم السلطة معابر غزة وتجدد شروطها على حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ام الله – رحبت الإدارة الأمريكية بانتشار السلطة الفلسطينية على المعابر في قطاع غزة مشيرة إلى انها ستتابع التطورات لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقال الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات “ترحب الولايات المتحدة الامريكية بانتشار السلطة

الفلسطينية على معابر (بيت حانون) إيرز وكيرم شالوم (كرم ابو سالم) ورفح داخل غزة”.

واضاف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تؤمن الولايات المتحدة أن من الضروري أن تتمكن السلطة

الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في غزة”.

وأضاف البيان “ستتابع الولايات المتحدة التطورات في غزة عن كثب وستعمل مع السلطة الفلسطينية

وإسرائيل والمانحين الدوليين لتحسين الحالة الإنسانية في غزة”.

في الغضون قال، “كما أوضحنا في الماضي، يجب على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم بشكل واضح لا لبس فيه

بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل والقبول بالاتفاقيات والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضاتالسلمية. وإذا ارادت حماس أن تلعب أي دور في اي حكومة فلسطينية فيجب عليها القبول بهذه المتطلبات الأساسية”.