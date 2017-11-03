المفوضية الأوروبية: استئناف مفاوضات خروج بريطانيا الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية أن الجولة الجديدة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستُستأنف يومي الخميس والجمعة القادمين.

وتعتبر الجولة الجديدة هي الأولى بعد إقرار رؤساء المؤسسات وزعماء الدول الـ27 بأن التقدم الحاصل لا يزال غير كاف بشكل يسمح للوفدين المفاوضين الشروع بالعمل للتحضير لنقاش المرحلة الانتقالية أو شكل العلاقات المستقبلية مع لندن بعد خروجها من التكتل الموحد.

وكان زعماء الدول الـ27 تعهدوا ببدء نقاش داخلي فيما بينهم للتحضير للمرحلة القادمة، الأمر الذي سيحث لندن برأيهم على إبداء مزيد من المرونة والتحرك نحو الأمام.

هذا ومن المتوقع أن يركز البريطانيون والأوروبيون على عدة مسائل تقنية وأن يقدموا المزيد من الإيضاحات بشأن القضايا الخلافية، خاصة ما يتعلق بالتسوية المالية وحقوق المواطنين والحدود بين ايرلندا، حيث “لا يمكن انتظار خطوات كبيرة إلى الأمام نتيجة هذه الجولة”، حسب مصادر مطلعة.

هذا وكان كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قد عبرا عن رغبتهما، خلال عشاء عمل قبل أكثر من أسبوعين، بتسريع وتيرة التفاوض.

هذا وستصبح بريطانيا رسمياً دولة مجاورة للاتحاد لا عضواً فيه بحلول يوم 29 آذار/مارس 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل على آليات الخروج أم لا.