إيطاليا: ضبط 24 مليون قرص ترامادول في شحنة وجهتها ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أصدر مكتب مكافحة الارهاب بقسم مناهضة المافيا بإقليم ريجّو كالابريا (جنوب إيطاليا)، في أعقاب تحقيقات للشرطة المالية ومكتب الجمارك في ميناء جويا تاورو، أمرا بمصادرة أكثر من 24 مليون قرص ترامادول، المعروف إعلاميا بـ”مخدر الارهابيين”، كانت في شحنة كانت قادمة من الهند متجهة إلى ليبيا.

ووفقا لتبادل معلوماتي مع مصادر مخابرات أجنبية، فإن تجارة الترامادول تدار مباشرة من طرف تنظيم داعش لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأن الكمية المضبوطة، التي كان من المفترض تسويقها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كان يمكن أن تدر حوالي 50 مليون يورو، بواقع 2 يورو لكل قرص ترامادول.

وذكرت المصادر أن المعلومات الاولية بشأن الشحنة جاءت من ميناء جنوة (حاضرة إقليم ليغوريا، في شمال غرب إيطاليا)، استنادا إلى عملية مصادرة مماثلة جرت في شهر أيار/مايو لـ37 مليون قرص ترامادول.