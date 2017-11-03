الثلاثاء القادم أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشهد يوم الثلاثاء القادم أول مناظرة تلفزيونية بين زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم ماتيو رينزي والقيادي في حركة خمس نجوم المعارضة، لويجي دي مايو، وكلاهما مرشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية المزمعة في ربيع العام المقبل.

وهذه أول مناظرة وجها لوجه لمسؤول في حركة خمس نجوم منذ نشأتها في أواخر عام 2009، مع مسؤول في حزب سياسي آخر، كما أنها تأتي غداة انتخابات إقليم صقلية (جنوب إيطاليا) يوم الاحد المقبل، والتي يعتبرها بعض المراقبين مقياسا لتوجهات الناخبين على المستوى الوطني قبل أشهر من الانتخابات العامة.