محامي بوجديمون: موكلي يفضل الحرية في بروكسل على السجن في مدريد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رو كسل – لا تزال قضية قدوم رئيس إقليم كاتالونيا المعزول كارلوس بوجديمون، إلى بلجيكا، تثير الكثير من الجدل في الأوساط المحلية والإسبانية المختلفة، خاصة بعد إعلان السلطات المختصة في مدريد نيتها إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق الزعيم الكاتالوني.

وحول هذا الأمر، يقول محامي بوجديمون، أن صدور مذكرة التوقيف الأوروبية لا يلزم بالضرورة السلطات البلجيكية بتسليمه لمدريد، بسبب وجود العديد من السيناريوهات القانونية المحتملة.

وأشار المحامي بول بيكارت، إلى أن باستطاعة موكله الاختيار بين التوجه إلى مدريد أو البقاء في بلجيكا ليتم استجوابه من قبل المحققين البلجيكيين هنا بعد أن يطلعوا على الملف.

وشدد المحامي البلجيكي على أن موكله لا يعتزم التهرب من واجباته القانونية وأنه سيتعاون مع المحققين هنا، حيث “يفضل السيد بوجديمون أن يكون حراً في بروكسل على أن يقبع في السجن في مدريد”، على حد قوله.

ويمكن لبوجديمون بموجب القانون البلجيكي أن يرفض الذهاب إلى مدريد، على خلفية شكوك بعدم تمتعه بمحاكمة عادلة أو تعرضه لانتهاك لحقوقه الأساسية المنصوص عنها في الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.