موغيريني إلى واشنطن الأسبوع القادم والنووي الإيراني ضمن أجندة الزيارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة إلى واشنطن يومي 6 و7 الشهر الجاري.

وستناقش موغيريني خلال هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقضايا تتعلق بملفات السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك.

كما ستركز المسؤولة الأوروبية مع محدثيها الأمريكيين على موضوع الاتفاق النووي الإيراني، الذي تريد بروكسل المحافظة عليه وحث كافة الأطراف الدولية على تنفيذ نصيبها منه.

هذا ومن المقرر أن تجتمع الممثلة العليا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومع عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما تمثل هذه الزيارة فرصة أيضاً للاجتماع بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وفق البيان الصادر حول هذه الزيارة.

وكانت المسؤولة الأوروبية قد عبرت في أكثر من مناسبة عن تمسك الاتحاد بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، مشيرة إلى أن إسقاطه يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

هذا وتقوم الأوساط الأوروبية حالياً بممارسة “ضغوط” دبلوماسية على الطرف الأمريكي في محاولة لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تنفيذ اتهاماته والانسحاب نهائياً من الاتفاق.