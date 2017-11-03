الجامعة العربية: دي ميستورا يطلع أبو الغيط على تحضيرات جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ، صباح الجمعة، المبعوث الأممي إلى سورية، ستافان دي ميستورا، على هامش منتدى بالإمارات العربية المتحدة، حيث استمع منه إلى “شرح مفصل حول التحضيرات الجارية للجولة الثامنة لمحادثات جنيف لتسوية الأزمة السورية”، المقررة في 28 من الشهر الجاري.

وحسب بيان للجامعة العربية، “حرص ابو الغيط خلال اللقاء على التأكيد على الأهمية التي توليها الجامعة للتسوية السياسية للأزمة التي ترعاها الامم المتحدة باعتبارها المنظمة التي تتمتع بالشرعية الدولية وإجماع الأطراف المؤثرة، والهادفة إلى تحقيق التسوية على أساس سياسي وفي إطار القرار 2254، مُشدداً على أن أية جهود أخرى لتسوية الأزمة انطلاقاً من معايير مختلفة قد تكون مقدرة ولكنها لن تعد توافقية ويصعب أن تحوذ علي ما يحظي به مسار جنيف من دعم دولي”.

كما أشار البيان إلى أن “أبو الغيط حذرّ مجددا من أن منطق القوة لا يكفي للتوصل إلى تسوية مُستدامة للصراع الدائر في سورية، وأن النهج القائم على فرض الحلول بقوة الأمر الواقع لن يُفضي إلى الاستقرار على المدى الطويل بل سيقود إلى تسويات هشة وقصيرة الأجل”، مشيراً إلى أن “المطلوب هو تحقيق حوار وطني يشمل الأطراف جميعاً، وبما يقود إلى مصالحة وطنية جامعة وترتيبات انتقالية حقيقية، وليس مجرد تسويات مؤقتة وجزئية”.

وقال إن “أبو الغيط أكد أن تسوية حقيقية للأزمة السورية تستلزم بالضرورة تنازلاتٍ من الجميع”، معتبرا أن المعارضة السورية يقع على عاتقها “مسؤولية تاريخية في توحيد صفوفها والخروج بوفدٍ واحد يُعبر عنها قبل جولة محادثات جنيف القادمة”.