إيطاليا: إنقاذ 855 مهاجراً خلال بضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم إنقاذ 855 مهاجراً خلال بضع ساعات في البحر المتوسط.

وأضافت المصادر ذاتها أن “رجال الانقاذ على متن سفينة (أكواريوس) التابعة لمنظمة الإنقاذ في البحر المتوسط (SOS Mediterranee) الانسانية، التي تدار بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، قاموا بتنفيذ اربع عمليات في عرض البحر خلال الساعات القليلة الماضية، إحداها كانت نقل مهاجرين من سفينة أخرى، و3 عمليات انقاذ”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “خلال 18 ساعة فقط، تم إنقاذ 855 شخصا ونقلهم على متن السفينة (أكواريوس)”، مذكرة بأنه “منذ بداية عام 2017، استقبلت السفينة 13127 شخصا، 10170 تم إنقاذهم مباشرة من قبل طاقمها، بينما نقلت على متنها 2957 بعد إنقاذهم من قبل سفن أخرى”.