الجيش الاسرائيلي يستعد لمساندة قرية درزية في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- في موقف نادر، أعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة انه على استعداد لمساندة سكان قرية الخضر الدرزية السورية في الجولان والخاضعة لسيطرة الجيش السوري.

وقال الناطق العام بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي، رونن مانليس “مستعدون لمساندة سكان قرية حضر ولن نسمح باحتلالها او بالمساس بسكانها”. ولفت الى انه “في الساعات الاخيرة توسع القتال في منطقة القرية بالجولان، حيث أجرى رئيس الاركان الجنرال غادي أيزنكوت وقائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال يوئل ستريك وقائد فرقة الجولان العميد ياتيڤ عاسور تقييما للموقف”.

وقال “جيش الدفاع مستعد لمساندة سكان القربة وسيمنع المساس بهم او احتلال القرية وذلك من منطلق التزامه تجاه الطائفة الدرزية”. واضاف الناطق “المزاعم بشأن تورط او مساندة اسرائيلية لعناصر جهادية في القتال عارية عن الصحة”.

ويعتقد ان هذا الموقف جاء لارضاء الطائفة الدرزية في اسرائيل.