رئيسة النواب الإيطالي: بلغنا نقطة اللاعودة من ناحية المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني “أنا خائفة وأعتقد أننا وصلنا الى نقطة اللاعودة”، من ناحية المناخ “على الرغم من أن الانبعاثات في بلدان عديدة كانت قد استقرت في السنوات الأخيرة، بما فيها الصين”.

وبمناسبة المؤتمر المنظم في الذكرى السنوية لبدء نفاذ اتفاقيات باريس بشأن التغيّر المناخي، ذكّرت بولدريني بالمعطيات الأخيرة لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) حول مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي عام 2016، قائلة إنها “مقلقة تماما”، وأن “علينا التفكير بما نقوم به ومهاجمة هذا الواقع”، لذا “نحتاج إلى جهود أكبر لأن تلك المبذولة غير كافية”.

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن “الأمل بطفرة شجاعة من قبل السياسة، وأن يتضمن قانون الاستقرار المقبل دلائل واضحة، لأن لكل شيء ثمن”، كما “يجب تسخير الموارد، لأن تغيّر المناخ هو القضية الأكثر أهمية في عصرنا”.

وحذرت المسؤولة الإيطالية من أنه “لا يوجد شيء أكثر أهمية من الاهتمام بمصير كوكبنا ومستقبل الأجيال القادمة”، مشيرة إلى أن “السياسة يجب أن تنظر بعيدا وأن تكون جزءاً من المستقبل”.

ونوهت بولدريني بأنه “لا تكفي المطالبة بالتغيير أو انتظاره، فأنا شخصيا، أحاول أن أقوم به على جميع المستويات”، وخلصت مستشهدة بكلمات البابا فرنسيس: “إن البيئة تراث جماعي ومسؤولية الجميع، وهي مسؤولية علينا أن نشعر بها جميعا، ولنتجنب أن تذكرنا الأجيال القادمة كأولئك الذين لم يتحركوا على الرغم من إدراكهم، ولنعمل على أن تذكرنا كأولئك الذين تمكنوا من مواجهة مشكلة كبيرة وتحويلها إلى فرصة”.