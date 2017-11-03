إيطاليا ضمن دول غربية تبدي “القلق البالغ” إزاء استمرار حبس المحامي متولي حجازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت في بيان مشترك كل من كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة عن “القلق البالغ إزاء استمرار احتجاز محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي” في مصر.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي، إبراهيم متولي، في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن يغادر إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبية لدعوة وجهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

وأضاف بيان الدول الغربية الخمس “نشعر بالقلق إزاء ظروف احتجاز متولي حجازي” الذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، منوها بأن هذه الدول تواصل الدعوة إلى تبني “الشفافية بشأن أوضاع السجون في مصر”.

كما دعت الدول الغربية السلطات المصرية إلى “ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب، المنصوص عليها في الدستور المصري”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد أعرب، خلال مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق مع نظيره المصري سامح شكري، عن أمله بأن يتم الإفراج قريبا عن المحامي المصري، المستشار لدى منظمة حقوقية تهتم بقضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.