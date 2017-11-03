أطراف بالمعارضة السورية تشن “حملة” على مؤتمر سوتشي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن الدعوات وصلت إلى أطراف المعارضة لحضور مؤتمر منتجع سوتشي الروسي، وشددت على أن “غالبية أطراف المعارضة بدأت الدعوة لمحاربة المؤتمر وليس لمقاطعته فقط”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن صباح اليوم (الجمعة) أن المؤتمر الذي دعت إليه روسيا في سوتشي تحت اسم (مؤتمر الحوار الوطني السوري) سيكون واسع التمثيل، وأن الدعوات للمشاركة في المؤتمر أُرسلت إلى جميع ممثلي المعارضة والنظام، سواء داخل سورية أو خارجها.

ووفق مصادر المعارضة، فإن الروس ينوون دعوة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لحضور المؤتمر، وكذلك دعوة ممثلي الدول لصيقة الصلة بالملف السوري، سواء الولايات المتحدة وأوربا أو دول إقليمية وعربية، دون أن يكون هناك ضمانة لدى الروس بحضور أي من هذه الأطراف.

ورفضت الأطراف الأبرز في المعارضة حضور المؤتمر، كائتلاف قوى الثورة والعارضة السورية أو الهيئة العليا للمفاوضات أو هيئة التنسيق الوطنية، وكذلك أعلنت الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة والتي شاركت في مؤتمر أستانا قبل أيام عن رفضها حضور المؤتمر.

وأكّد معارضون سوريون أنهم سيدعون “ليس إلى مقاطعة المؤتمر فقط بل إلى محاربته بكل الوسائل”، وأشاروا إلى “مخاطر كبيرة تتهدد المعارضة بحال تم عقد المؤتمر”، وأسهبوا في شرح “المكاسب الكبيرة التي سيكسبها النظام السوري وروسيا من وراء عقده”.

ودي ميستورا الذي سيُشارك في مؤتمر سوتشي كمراقب وليس كمسؤول عن الملف السوري أو مُسيّر أعمال، غير متحمس لعقده وفق مصادر دبلوماسية غربية، خاصة وأنه يرى فيه محاولة روسية لنقل مركز الثقل للحل السياسي السوري من يد الأمم المتحدة إلى يد روسيا.

ومن المرتقب أن يُعقد مؤتمر جنيف في جولته الثامنة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفق إعلان دي ميستورا، ويسبقه بعد نحو أسبوع مؤتمر للمعارضة السورية في الرياض لتوسيع الهيئة العليا للمفاوضات أو تغيير تركيبتها.

ودعت روسيا 33 حزباً وهيئة ومنظمة سورية، قالت إنهم من المعارضة، نحو 60% منهم يعملون داخل سورية برعاية وموافقة السلطات السورية، ولا تعترف بهم التيارات السياسية والعسكرية المعارضة كمعارضين.

وكان لافروف قد أعلن سابقاً أن الهدف من المؤتمر توسيع عدد الأطراف المشاركة في تسوية الأزمة عبر ممثلين من القبائل والجماعات الدينية والقومية المختلفة في سورية.

وتُشير وثيقة روسية خطّية إلى أن الهدف من المؤتمر المتوقع انعقاده بين 11 و15 من الشهر الجاري، هو جمع جميع المكونات الطائفية والعرقية والدينية والعشائرية لإطلاق إصلاح سياسي وتشكيل هيئة دستورية تصوغ دستوراً جديداً لإجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254.