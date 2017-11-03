مجموعة الخضر تطالب بالإفراج عن مسؤولي كاتالونيا المحتجزين لدى إسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف أعضاء مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، بـ”غير الحكيم”، قيام السلطات الإسبانية بتوقيف قادة سياسيين كاتالونيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لن يسهم إلا بزيادة التوتر وتسميم الوضع السياسي في البلاد.

ودعا رئيس المجموعة فيليب لامبرت (بلجيكا)، السلطات الإسبانية إلى الإفراج الفوري عنهم، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، والعمل على خلق أجواء تساهم في إنجاح الانتخابات المقررة في الإقليم نهاية الشهر القادم.

وشدد البرلماني الأوروبي على ضرورة أن تجري الانتخابات القادمة في جو سليم إذا ما أريد لها أن تشكل الأساس لحل سياسي قادم، وقال “لهذا يتعين أن تشارك فيها جميع الأطراف”، حسب كلامه.

كما وجهت مجموعة الخضر انتقادات لاذعة للمؤسسات الأوروبية أيضاً، التي لا تزال تلتزم الصمت حيال ما يجري، قائلة إنه “يتعين على المفوضية الأوروبية السهر على احترام المبادئ الديمقراطية والعمل على بناء الجسور”، وفق تعبير لامبرت.

هذا ولم تكن مجموعة الخضر وحدها هي التي وجهت انتقادات لمدريد بسبب اعتقال القادة الكاتالونيين، فقد سبقها إلى ذلك بعض الأحزاب الفلامانية (شمال بلجيكا – الناطق بالهولندية)، والتي رأت أن مدريد تذهب بعيداً في عملية انتهاك الحقوق الأساسية والقيم الديمقراطية.

أما المفوضية الأوروبية فلا تزال تصر على موقفها القائل بأن كل ما يجري في إسبانيا شأن داخلي وقانوني بحت لا صلاحية لها فيه، مشددة على ضرورة احترام الدستور الإسباني.

هذا وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت أعضاء سابقين في حكومة كاتالونيا بتهم تتعلق بالعصيان، فيما تتهيأ مدريد لإصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق الرئيس الإقليم المُقال كارلوس بوجديمون، والمتواجد حالياً في بروكسل.