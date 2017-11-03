نتنياهو: نقترب من السلام ولن اكشف التفاصيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – لندن – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يتم الاقتراب من السلام رافضا الكشف عن التفاصيل.

وقال نتنياهو في مأدبة عشاء اقيمت بلندن لمناسبة مئوية وعد بلفور بحضور نظيرته البريطانية تيريزا ماي “أعتقد أننا نقترب منه (السلام). إنكم ربما تشككون ولا تؤمنون حقاً بالذي أقوله ولكنكم لا تعلمون كل ما أعلمه أنا ولا أنوي الكشف عنه الآن”.

وأشار نتنياهو الى انه “في حين أننا نفتخر بإحياء ذكرى إعلان بلفور إن القادة الفلسطينيين يسمونه بالمأساة ولكن المأساة الحقيقية في إعلان بلفور أنه مرت ثلاثة عقود قبل أن يتسنى تحقيق الوعد الذي تضمنه، أي بعد أن فوات الأوان بالنسبة لثلث الشعب اليهودي الذي أبيد خلال المحرفة النازية”.

وقال “فلو تم إقامة إسرائيل عام 1928 أو 1938 بدلاً من 1948، لكان إنقاذ الملايين من الناس ممكناً. فالحقيقة أنه فقط بسبب عدم وجود إسرائيل، كان يمكن للمحرقة أن تحدث وذلك لعدم توفر قوة يهودية سيادية ذات قدرة على الدفاع عن اليهود أو توفير ملجأ للملايين الستة الذين قتلوا بأيدي النازيين”.

واضاف نتنياهو “كما أن المأساة الحقيقية الأخرى المرتبطة بإعلان بلفور أن الفلسطينيين رفضوه ولا يزالون يرفضونه كما صرحوا في وقت سابق من هذا الصباح. والذي يدهشني أنه يدور حديث لدى الفلسطينيين مفاده أنهم بصدد مقاضاة الحكومة البريطانية جراء إعلان بلفور. فهل يتواجد أي محاميين في الغرفة هنا؟ إن بريطانيا ستربح هذه القضية بشكل مؤكد”.

وتابع “لقد آن الأوان لكي ينبذ الفلسطينيين سعيهم لتدمير إسرائيل. كما قد آن الأوان لكي يعترفوا بحق اليهود في إقامة موطن خاص بهم بل يقبلون أخيراً بدولة يهودية ودولة وطنية للشعب اليهودي ففي حال فعلوا ذلك سينتهي الصراع في غضون دقيقة واحدة”.

واستدرك “لكن هنالك أخبار سارة في هذه القصة أيضاً. فإلى جانب مصر والأردن اللذين صنعنا السلام معهما بالفعل، هناك جهات أخرى في الوطن العربي تمضي قدماً وتقر بأن إسرائيل ليست عدواً لها وإنما حليف حيوي في النضال ضد الإسلام المتطرف”. إنها “تعتبر إسرائيل شريكة في ضمان السلام والمستقبل والأمن والازدهار”.

وقال “لقد آن الأوان لكي يعتمد الفلسطينيون هذه النظرة أيضاً. فلو فعلوا ذلك لوجدوني ولوجدوا إسرائيل شريكين متحمسين في بناء مستقبل من السلام والازدهار لصالح كلا شعبينا. إن ذلك أمر يمكن بلوغه، وأعتقد أننا نقترب منه. إنكم ربما تشككون ولا تؤمنون حقاً بالذي أقوله ولكنكم لا تعلمون كل ما أعلمه أنا ولا أنوي الكشف عنه الآن. إن الكثيرين غيرهم في كل أنحاء العالم يدركون فوائد السلام والأمن والازدهار الكامنة في التعاون مع إسرائيل فهم سيسعون إلى الاستفادة بقوتنا في مجالات المخابرات ومكافحة الإرهاب والتكنولوجيا المبتكرة من أجل بناء اقتصادهم”.