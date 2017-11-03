مرصد: قوات النظام والقوات الكردية تهدد حياة 750 مدنياً في دير الزور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة عن وجود 750 مدنياً محاصراً في مدينة دير الزور التي أعلنت قوات النظام السوري السيطرة عليها اليوم أيضاً، والذين ترفض (قوات سورية الديمقراطية) التابعة للأكراد السماح لهم بالنزوح إلى مناطق سيطرتها.

واتهمت الشبكة قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها بعدم الاكتراث بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقالت “منذ منتصف آب/أغسطس 2017 حتى اليوم تمكَّنت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من السيطرة على معظم قرى ريف دير الزور الغربي والشرقي الواقعة غرب نهر الفرات وإنهاء الحصار المفروض على أحياء الجورة والقصور التي تخضع لحصار تنظيم داعش منذ آذار/مارس 2015 وفي طريقها لتحقيق ذلك لم تكترث بمبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت أنه تم ارتكاب “مئات الانتهاكات بشكل متكرر ويومي، واستخدام لا مبالٍ للهجمات العشوائية، واستهدافا متعمَّدا للعديد من للمراكز الحيوية المدنية؛ وأن ذل تسبب بفرار أكثر من نصف مليون مدني من قرى الريف الشرقي والغربي ومن أحياء مدينة دير الزور، نزح معظمهم إلى القرى الواقعة شرق نهر الفرات”.

وأوضحت الشبكة أن “المدنيين محاصرين في عدة أحياء ولم يبقَ أمامهم سوى النزوح باتجاه قرية الحسنية الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، التي واجهتهم بالرصاص الحي لطردهم وعدم تمكينهم من الوصول إليها، ما أعاق حركة نزوح وفرار المدنيين وأثار مخاوفهم من استهداف قواربهم في حال قرروا النزوح إلى القرية من جديد”.

وأشارت إلى أن “مصير أكثر من 750 مدنياً محاصرين في بقعة لا تتجاوز مساحتها 1.5 كم٢ مُقلق إن قررت قوات النظام اقتحام المنطقة، ورجّحت قيام قوات الظام بعمليات انتقام عشوائية بأبشع الأساليب.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإغاثة هؤلاء المحاصرين، كما دعت روسيا لأن تضمن توقف حليفها النظام السوري عن قتل المواطنين السوريين، وشددت على ضرورة أن تتوقف كذلك (قوات سورية الديمقراطية) عن استهداف المدنيين، وتُسهِّل حركة مرورهم.

وأعلن الجيش السوري اليوم (الجمعة) “النصر” على تنظيم (داعش) في مدينة دير الزور، أكبر وأهم مدينة في شرق سورية ومركز إنتاج النفط، وقال مصدر عسكري إن الجيش السوري أنجز “بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم (داعش) الإرهابي”، وتدعمه هجمات جوية كثيفة من سلاح الطيران الروسي، كما تشن (قوات سورية الديمقراطية) الكردية المدعومة من الولايات المتحدة ضربات جوية على الدولة الإسلامية في المدينة نفسها.