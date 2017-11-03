اعتقال رجل أعمال إيطالي في ليبيا مطلوب للعدالة منذ 7 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني – قالت مصادر قضائية إيطالية إن قوات الردع العسكرية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية، اعتقلت رجل الأعمال جوليو لولّي البالغ من العمر 52 عاما، من مواليد مدينة بولونيا، شمال البلاد.

وأضافت المصادر أن “لولّي فارٌّ من العدالة في ليبيا منذ 7 سنوات، والمطلوب في عمليات احتيال ترتبط بصفقة بيع سفن ترف في مدينة ريميني (وسط)”، مبينة أن “الإعتقال تم لأسباب تتعلق بقضايا ليبية محلية لا تزال طبيعتها غير معروفة”. وأشارت الى أن “مكتب المدعي العام في طرابلس لم يبلغ السفارة الإيطالية بعد بأسباب الاعتقال”.

وذكرت المصادر القاضائية أن “المعتقل صدرت بحقه مذكرتا اعتقال دولية من قبل مكتب المدعي العام في ريميني، واحدة لعملية ابتزاز والأخرى لارتكابه جريمة احتيال واختلاس”، موضحة أن “التحقيقات في هذه الجرائم تجري غيابيا بمشاركة المدعي العام دافيدي ايركولاني، وستستأنف في كانون الثاني/يناير المقبل”.