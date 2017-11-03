إيطاليا: 16 مهاجرا وامرأتان وصلوا الى سواحل سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه بعد توقف دام 20 يوما، استؤنف رسوّ المهاجرين على سواحل جنوب سردينيا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “عند الساعة 4:50 من فجر اليوم، اعترضت قوات الدرك (كارابينيري) 14 مهاجراً سرياً، من بينهم امرأتان، جميعهم إدعوا أنهم جزائريين، كانوا قد رسوا للتو في ميناء بينو”، جنوب الجزيرة.

وذكرت المصادر أن “أربعة مهاجرين آخرين، ربما كانوا جزءاً من المجموعة نفسها، أوقفوا عند الساعة 8:10 من صباح اليوم في بلدة سانتانا أريسي”، في المنطقة ذاتها، مبينة أنه “لم يتم العثور على القارب الذي وصل المهاجرون على متنه”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “المهاجرين تم نقلهم إلى مركز المنستير لإستقبال المهاجرين، في عاصمة الجزيرة (كالياري)”، وذلك “لإجراء عمليات رفع بصماتهم”، واختتمت بالقول إنه “وفقا للمعلومات الواردة، فإن هناك قوارب أخرى قادمة إلى سواحل سولتشيس”، جنوب غرب سردينيا.