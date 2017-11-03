وزيرة الدفاع الإيطالية: حضور عسكريينا يبث الأمان ويحظى بتقدير الناس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن حضور عسكريينا يبث الأمان ويحظى بتقدير كبير لدى الناس.

وأضافت الوزيرة بينوتّي في تصريحات متلفزة الجمعة، “من خلال 7 آلاف جندي، نحن ملتزمون بالعديد من البعثات الدولية”، وقد “تضاعف عدد الجنود في عملية (طرق آمنة)”، التي تدعم فيها القوات المسلحة رجال الأمن داخل إيطالي “وعلى وجه التحديد بسبب ازدياد المخاطر في مدننا”، مبينة أن “تواجد رجالنا في الاماكن الحساسة، مطلوب من قبل كل رؤساء البلديات تقريبا”.

أما عن البعثات العسكرية الخارجية، فقد قالت وزيرة الدفاع “إن أكثر البعثات عددا هي تلك المكرسة لمحاربة تنظيم (داعش)”، ففي “العراق وسورية، لدينا ثاني الوحدات حجما بعد الولايات المتحدة”، وذلك لأن إيطاليا آمنت دائما بأن هزيمة الارهاب الذي أصبح دولة، أمر أساسي، لا بالنسبة للسكان الذين يعانون من أسوأ الفظائع وحسب”، بل “كذلك لوقف الهجمات ضد أوروبا في موجة يجب استئصالها”.

وتابعت الوزيرة بينوتّي “لقد هزمنا الارهاب الذي اصبح دولة، ميدانيا، والان يجب ان نهزم ذلك الذي لا يزال يزرع الموت في اوروبا”، مبينة أن “العمل العسكري هو مجرد جزء من الإجراءات التي يمكن القيام بها في المناطق التي شهدت الموت والدمار”، واختتمت بالقول “في الرقة، هناك حاجة لإعادة الحياة، فتح المدارس، تطوير العمل، فبهذا فقط يمكن بناء الظروف الأمنية حقا”.