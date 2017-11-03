مينّيتي: جولة مهمة تشهدها البلقان في مجال الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي أن منطقة البلقان تشهد جولة مهمة في مجال الأمن.

وخلال زيارة رسمية الى العاصمة الألبانية تيرانا، الجمعة، حيث التقى نظيره الالباني فاتمير شفاج، وقع الوزير مينيتي اتفاقية من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

ووفقا لبيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) ، فقد “تم في الواقع، على مستوى الإجراءات الوقائية، تفعيل عمليات مشتركة للكشف عن المشتبه بهم في مجالي الإرهاب أو الاتجار بالبشر”، وبالتالي “فإن الكلمة الرئيسية هي عبارة عن تعاون عملي يستند إلى تبادل المعلومات، وكذلك الخبرات في مجال التدريب أيضا”.

وأضاف وزير الداخلية “في البلقان ستجري جولة حاسمة لديها ثلاثة تحديات رئيسية”، الأول هو “مكافحة الاتجار بالمخدرات”، والثاني “في مجال الهجرة غير الشرعية”، والثالث “ضد الارهاب”، مشيرا الى ان “هناك حاجة لتعاون دولي كامل وواعٍ من خلال هذا المشروع ومن ما التزمنا به اليوم، فاننا نقطع خطوة اخرى الى الامام”.

وذكر مينيتي أنه “هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعالجة مسألة تحرك أقوى وأكثر فعالية لمكافحة الجريمة المنظمة”، فـ”علينا ضرب تجار المخدرات والتنظيمات الكبيرة التي تدير حركتها”، واختتم بالقول “نحن بحاجة للوصول إلى من يدعون المحصنين، لأنه في أوروبا، ألبانيا وفي ايطاليا، ليس هناك محصنون”.