تقدم حركة خمس نجوم واليمين الوسط بإنتخابات إقليم صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف مسح لأصوات الناخبين في الانتخابات المحلية بإقليم صقلية، في جنوب إيطاليا، عن حصول حركة خمس نجوم وتحالف يمين-الوسط على نفس نسبة الاصوات (34%)، بينما لم ينل مرشح إئتلاف يسار-الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم سوى نسبة 21%.

وبدأت اليوم عملية فرز الاصوات لانتخابات البرلمان المحلي وحاكم الاقليم التي جرت أمس الاحد وشهدت استمرارا في وتيرة التراجع في اقبال الناخبين، حيث صوت46.76 % ممن يحق لهم التصويت مقابل 47.41 في انتخابات عام 2012

وفور نشر نتائج المسح على الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، سارع زعيم حزب رابطة الشمال (إئتلاف يمين-الوسط) ماتيو سالفيني بالدعوة لإنتخابات وطنية مبكرة، قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية في ربيع العام المقبل، وقال “الشيء المؤكد أن 80% من الصقليين حجبوا الثقة عن حكومة جينتيلوني. يعتين حل البرلمان وإجراء الانتخابات في الحال”.