عباس يزور السعودية اليوم قادما من مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الإثنين، إلى الرياض للقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويصل عباس إلى السعودية من منتجع شرم الشيخ المصري حيث شارك في منتدى الشباب بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي زيارة عباس إلى السعودية بعد أن زارها مؤخرا وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير للبحث في الدور العربي لدفع عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

وهي الزيارة الأولى للرئيس الفلسطيني إلى السعودية منذ التوصل إلى إتفاق المصالحة بين (فتح) و(حماس) برعاية مصرية الشهر الماضي.

واعلن العاهل السعودي دعمه لإتفاق المصالحة الفلسطيني.

وقال سفير فلسطين لدى الرياض بسام الآغا للإذاعة الفلسطينية الرسمية “إن الرئيس سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان”.

وأضاف “زيارة الرئيس للرياض تأتي ضمن استمرار الاتصالات الثنائية وترسيخ العلاقات بين البلدين، إضافة الى إطلاع العاهل السعودي على تطورات القضية الفلسطينية”، منوها بـ”ثبات” موقف المملكة تجاه فلسطين وتجاه الرئيس محمود عباس.