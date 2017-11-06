وزير خارجية بلجيكا يؤكد على الصفة القضائية وليس السياسية لملف بوجديمون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، أن معالجة ملف الرئيس الكاتالوني المعزول كارلوس بوجديمون ووزراءه المتواجدين حالياً في بلجيكا كمنفى اختياري، يعود للسلطات القضائية وليس للسياسيين.

وكان ريندرز، يعلق على تصريحات بعض الساسة في بلجيكا حول تطورات الأزمة الكاتالونية، معرباً عن أسفه لما صدر عن بعض الأطراف، وقال “هؤلاء يفضلون التدخل فيما لا يعنيهم بدل الاهتمام بتعزيز صورة بلادنا في الخارج”.

وكان قيام رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلوس بوجديمون، وخمسة من وزراءه بتسليم أنفسهم للسلطات البلجيكية، التي حققت معهم بموجب مذكرة التوقيف الأوروبية صادرة عن مدريد، قبل أن تطلق سراحهم ضمن شروط ، قد أثار ردود فعل كثيرة من مختلف الأحزاب السياسية في البلاد.

فقد عبر وزير الداخلية يان يامبون، عن قناعته بأن بوجديمون ومسؤولي حكومته لم يرتكبوا أي فعل شائن، فيما رأى رئيس الحزب الاشتراكي إيليو دي ريبو (معارضة)، بأن تصرفات مدريد تجاه سكان وقادة كاتالونيا ليست إلا “تحركات سلطوية تعود لعهد الديكتاتور فرانكو”.

وعبر وزير الخارجية البلجيكي عن سعادته بأن تصريحات بعض المسؤولين البلجيكيين لم تلق آذاناً صاغية في الخارج ولم تتسبب في تدهور سمعة البلاد لدى الأطراف الدولية.

وأعاد رئيس الدبلوماسية البلجيكية التأكيد على أن بلاده تعتبر أن محاوره الأساسي هو الحكومة المركزية في مدريد، “سبق أن دعونا الأطراف الاسبانية للحوار فيما بينها و لازلنا نرى أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل الخلافات”، حسب تعبيره.

ولكن يبدو أن مدريد تلقت، بعكس ما يقول ريندرز، تصريحات المسؤولين البلجيكيين بشكل سلبي، حيث وصفتها بـ”غير المقبولة”، حيث رأت أن من شأنها التأثير على مستقبل العلاقات بين دولتين داخل الاتحاد الأوروبي، حسب مسؤولين اسبان.