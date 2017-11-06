إيطاليا: قيادي بحركة خمس نجوم يتراجع عن مناظرة تلفزيونية مع رينزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تراجع القيادي في حركة خمس نجوم المعارضة ومرشحها لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو، عن مناظرة تلفزيونية كان من المزمع إجرائها غدا الثلاثاء مع الامين العام للحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي، وذلك بعد ظهور نتائج غير رسمية لإنتخابات أقليم صقلية أبرزت تراجعا ملحوظا للحزب الحاكم لصالح أحزاب المعارضة

وكتب دي مايو على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “لقد طلبت قبل بضعة أيام مناظرة مع رينزي حينما كان مرشحا لرئاسة الوزراء عن ذلك الحزب السياسي، ولكن زلزال انتخابات صقلية غير تماما هذه الفرضية. سوف أواجه الشخصية التي يختارها الحزب (الديمقراطي) أو التحالف (يسار-الوسط) مرشحا لرئاسة الوزراء” في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف دي مايو “الحزب الديمقراطي توفى سياسيا، وبناء على ما قرأته اليوم في الصحف لمقابلات مع أعضاء الحزب، لا نعرف فيما إذا كان رينزي سيبقى مرشحا ليسار-الوسط؟. في الواقع، وفقا لآخر الشائعات بوسائل الإعلام، فإن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي سيجتمع قريبا لإعادة النظر في زعامة رينزي للحزب”.