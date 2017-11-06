سجال بين أحزاب بلجيكية واسبانية على خلفية أزمة كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا تزال حدة السجال تتصاعد بين الأحزاب الكبرى في كل من بلجيكا واسبانيا على خلفية الموقف من تداعيات أزمة كاتالونيا.

ويتمحور التراشق الكلامي بشكل خاص ما بين الحزب الشعبي الذي يتزعمه رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، وحزب التحالف الفلاماني الجديد أكبر الأحزاب داخل الائتلاف الحكومي في بلجيكا، والمعروف بميوله الانفصالية.

وقد أعرب مسؤولون ووزراء ينتمون لحزب التحالف الفلاماني الجديد تأييدهم الصريح لموقف رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلوس بوجديمون، ورحبوا به في بروكسل، ما أثار حفيظة رئيس الوزراء الاسباني راخوي.

وفي هذا الإطار، اعتبر بارت دو ويفير، في تصريحات له اليوم، أن ما يحدث في إسبانيا أمر لا يجب السكوت عنه، فـ”إذا صمتنا عن سجن سياسيين بسبب آرائهم وعن العنف المرتكب ضد المواطنين، فهذا يعني الفشل بل والتواطؤ”، حسب تعبيره.

وأوضح دوويفير أن “سجن زعماء سياسيين تم انتخابهم بشكل ديمقراطي في اسبانيا يعتبر سابقة مخجلة في الاتحاد الأوروبي”.

ورداً على هذا الكلام، الذي أًضيف لتصريحات سابقة لوزير الداخلية البلجيكي يان ياميون أتت في نفس السياق، سارع الحزب الشعبي الاسباني إلى القول بأن “من يتكلم في بلجيكا الآن هم سياسيون معروفون بتطرفهم ومعاداتهم للأجانب”.

كما طالب الحزب الشعبي الاسباني بزعامة راخوي الحزب الاشتراكي البلجيكي (معارضة) ورئيسه إيليو دي ريبو بتقديم اعتذارات واضحة، خاصة بعد وصف الأخيرة لتصرفات مدريد بـ”الأفعال السلطوية التي تنتمي لعهد الديكتاتور فرانكو”، على حد وصف دي ريبو.

وبالرغم من أن رئيس الحكومة الفيدرالية في بلجيكا شارل ميشيل، يحاول تهدئة الموقف، إلا أن ما يحدث ينذر بأزمة حقيقية ليس فقط في العلاقات الدبلوماسية بين مدريد و بروكسل، بل داخل أروقة السياسة البلجيكية نفسها.