الإتحاد الأوروبي يأمل تحقيق تقدم ملحوظ بمؤتمر بون الدولي حول المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله أن يحقق المشاركون في مؤتمر بون الدولي للمناخ، الذي ينطلق اليوم، “خطوات ملموسة” على طريق تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في اتفاق باريس لعام 2015.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي، حسب تصريحات مسؤوليه المشاركين في المؤتمر أن يعمل المجتمعون على انجاز خطوات محددة لوضع القواعد التنفيذية والتوجيهات التقنية لتنفيذ أحكام اتفاق باريس.

وفي هذا الإطار، قال المفوض الأوروبي المكلف شؤون المناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيت “إن الظواهر المناخية العنيفة والمتكررة التي نشهدها هي تذكير صارح بالحاجة الملحة للتوجه نحو الانتقال إلى اقتصاد عالمي حديث منخفض الكربون كما جاء في اتفاق باريس”.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، حسب المفوض، لوضع اللمسات الأخيرة على إطار تشريعي ينص، حسب اتفاق باريس، على تخفيض نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.

ويواجه المشاركون في المؤتمر، وهم يمثلون قيادات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والاقتصاد، معضلة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس.