ألفانو: “حزن عميق لمجزرة تكساس”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن “حزن إيطاليا العميق وقربها من شعب الولايات المتحدة الأمريكية للمجزرة التي وقعت في تكساس”، في إشارة الى اطلاق نار في كنيسة ببلدة ساذرلاند سبرينغز في ولاية تكساس (جنوب)، حيث قتل 26 شخصا.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الاثنين، أعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن تعازيه، وقال “نتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

ووفقا لمصادر إعلامية فقد أعلن مسؤول قوات أمن تكساس فريمان مارتن أن “المهاجم الذي قتل الأحد 26 شخصا داخل الكنيسة وفق آخر حصيلة رسمية، كان يحمل رشاشاً وسترة واقية من الرصاص”.

وأوضح أنه “لم يتم تحديد هوية المشتبه بإطلاقه النار”، لكن الأمر يتعلق بـ”شاب أبيض في العشرينات من عمره يرتدي ملابس سوداء”، والذي “استطاع الفرار قبل أن يُعثر على جثته داخل سيارته، دون أن معرفة ما إذا كان قد انتحر أو أن أحدا أطلق عليه النار”.