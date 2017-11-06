إيطاليا: مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء في زيارة لواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في خطوة تشير إلى ثقة حركة خمس نجوم المعارضة في الفوز بالانتخابات البرلمانية في ربيع العام القادم، أعلن مرشحها لرئاسة الوزراء لويجي دي مايو عن زيارة لواشنطن نهاية الاسبوع لإجراء لقاءات في الكونغرس ووزارة الخارجية الامريكية.

وكتب دي مايو على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك) “من يوم غد سوف أبدأ العمل من أجل وضع حركة خمس نجوم، بعد أربعة أشهر من الآن، أمام رئيس الدولة لتسلم تكليف تشكيل الحكومة” القادمة . واضاف “سوف أذهب نهاية الاسبوع إلى واشنطن لعقد اجتماعات في الكونغرس ووزارة الخارجية”.

ووفق مسح لأصوات الناخبين ، فإن الصراع على حكم إقليم صقلية ينحصر بين إئتلاف يمين-الوسط المعارض وحركة خمس نجوم، حيث نال مرشح يمين-الوسط نسبة 38% من اصوات الناخبين ومرشح خمس نجوم 36% ، بينما لم يتخط مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم حاجز الـ17.5%.