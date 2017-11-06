البطريركية الكلدانية تطلب بإبعاد المسيحيين عن الصراعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ دعت بطريركية بابل للكلدان الى إبعاد المسيحيين عن الصراعات التي تجري داخل البلاد.

وقالت البطريركية على موقعها (مار أدّي)، إن “العراقيين يعيشون منذ عقود من الزمن، خيبة أمل في وطنٍ أمنٍ ومستقر، وطن المواطنة المتساوية، من دون تهديد وخوف وعنف وحرب. ويبدو أن المسؤولين العراقيين لم يتعلموا الدرس من مأسي الحروب والإرهاب التي دمّرتنا وفرّقتنا وتركت آثارا بليغة على نفسيّتنا”.

وتابعت “إن المشهد الحالي السائد نتيجة التوتر المتصاعد بين المركز والإقليم بسبب استفتاء الأخير، يقلق الناس ويخيفهم، فشرعوا يتركون بيوتهم من جديد خوفا على حياتهم وحياة أولادهم، أذكر على سبيل المثال بلدتا باقوفا وتللسقف في سهل نينوى، علماً انه بعد تحرير هذه البلدات من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، ساهمت الكنيسة الى حدٍّ كبير بترميم البيوت وشجعت الناس على العودة الى ديارهم”، لكن “للأسف الصراع الجديد الذي وقع في فخّه العراقيون أوقف عملية الإعمار وشتت السكان وهم على أبواب الشتاء”.

وذكرت بطريركية بابل إنها “بألم وقلق، نهيب بالعراقيين عاجلاً، الجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة، والشروع ببناء مستقبل أكثر سلاماً وأمناً واستقراراً. فالحوار حالة إيمانية يتطلب شجاعة لتنقية العقول والقلوب واحترام حياة الناس وحقوقهم وكرامتهم”.

وخلصت البطريركية الى القول “رجاءً ابعدوا عناّ الاقتتال، كفى، لقد تعبنا من حروب أفقدتنا الكثير الكثير. ابعدوا الاقتتال الى الابد، واتركوا العراقيين يعودون الى بيوتهم. ويعيشون كإخوة وأخوات على هذه الأرض المباركة، ارض إبراهيم، بروح التسامح والاحترام”.