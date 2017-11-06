جمعية إيطالية تحيط الأمم المتحدة بوضع جمهورية أفريقيا الوسطى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تقوم جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية اليوم بإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال بيان للجماعة الكاثوليكية الاثنين إن “رئيس العلاقات الدولية في الجماعة ماورو غاروفالو سيحيط المجلس حول تنفيذ وقف إطلاق النار الذي سهلت سانت إيجيديو توقيعه في روما في حزيران/يونيو الماضي بين جماعات مسلحة مختلفة”.

وأضاف البيان أنه “الى جانب غاروفالو، سيتم الاستماع من قبل المجلس المنعقد في جلسة علنية برئاسة إيطالية، ممثل الأمين العام بارفيه أونانغا-أنيانغا، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، بيدياليزون موسى نيبي”، مبينا أنه “بالإضافة إلى الوساطة بين الفصائل المسلحة في وسط أفريقيا، لا تزال سانت إيجيديو حاضرة في البلاد من خلال مبادرات إنسانية مختلفة”.

هذا وقد تم التوصل إلى الاتفاق السياسي من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى “في روما في 19 حزيران/يونيو 2017 من قبل ممثلي الحكومة المركزية و13 جماعة سياسية وعسكرية في البلاد، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، والحكومة الإيطالية.

وقد أجرت جماعة سانت إيجيديو مداخلة في مجلس الأمن في حزيران/يونيو الماضي، غداة توقيع اتفاق تعاون مع إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة بشأن السلام ومنع نشوب الصراعات. الاتفاق الذي ولد بوصفه اعترافا رسميا بالخبرة المكتسبة من قبل الجماعة على مر السنين على الساحة الدولية، منذ تحقيق السلام في موزمبيق في تشرين الأول/أكتوبر 1992.