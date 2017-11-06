الخارجية الإيطالية: ألفانو الى موسكو غدا لحضور مجلس التعاون الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الايطالية إن الوزير أنجيلينو ألفانو سيتوجه غدا الى موسكو للمشاركة مع نائب رئيس الوزراء الروسي اركادي دفوركوفيتش في رئاسة الدورة الخامسة عشرة للمجلس الايطالي الروسي للتعاون الاقتصادي والصناعي والمالي الذي نظم في قصر استقبال حكومة الاتحاد الروسي.

وذكر بيان لمقر الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا)، الاثنين، أنه “قبل اجتماع المجلس، سيعقد الوزير ألفانو اجتماعا مع دفوركوفيتش”، وأنه “بعد توقيع البيان الختامي عند الساعة الثانية من بعد الظهر، سيعقد ألفانو ودفوركوفيتش مؤتمرا صحافيا مشتركا”.