جينتيلوني لرائد الفضاء الإيطالي: فخورون بمهمتك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “إيطاليا فخورة جدا بمهمة رائد الفضاء (باولو) نيسبولي ودوره”.

وخلال الاتصال مع رائد الفضاء نيسبولي، المتواجد بمحطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض، أوضح نيسبولي لجينتيلوني أنه “في المحطة، وضعنا الخلافات جانبا، بهدف التوصل الى نتيجة أكبر من دولة على حدة”، وهذه “هي النتيجة الأكبر للمحطة الدولية: أننا عندما نريد، نعمل من أجل شيء يقودنا الى مكانة أسمى من الجميع”.

وفي هذا السياق، اشار رئيس الحكومة إلى أن “هذه هي القيمة الهامة للبحوث والمغامرة الفضائية”، علاوة على ذلك “فإن المسافة التي ترون منها الأرض، تجعل واضحة لديكم، حقيقية أننا جزء من الإنسانية”، وأن “نهج محطة الفضاء يمكن أن يساعدنا جميعا من وجهات نظر عديدة”.