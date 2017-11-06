الداخلية الإيطالية: طرد مواطن تونسي من البلاد لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن أمر طرد نُفذ بحق مواطن تونسي (25 عاما) من على التراب الوطني الإيطالي لأسباب أمنية.

واضاف بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الاثنين، أن “هذه هي عملية الطرد الـ91 أجريت من خلال ترحيل المعنيين الى بلادهم، خلال عام 2017″، وأنه “الـ223 من عمليات الطرد المنفذة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015 حتى الآن”، والتي “شملت أشخاصا انجرفوا نحو بيئات التطرف الديني”.

وذكر البيان أنه “التحقيقات أظهرت أن المواطن التونسي مدرج على قائمة السلفيين الذين تعتقد السلطات التونسية بأنهم تركوا البلاد مؤخرا للوصول إلى أوروبا”، وفي هذا الصدد “أصدرت مديرية مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوقائية مذكرة تعقب في قاعدة البيانات، وعممت إشعارا لمكاتب الضواحي”.

وتابعت المذكرة “تم العثور على المهاجر ميلانو في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي من قبل رجال الشرطة خلال نشاط يهدف الى فرض مراقبة ميدانية”، وقد “احتجز في مركز تورينو لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم”.

وخلص بيان قصر (ڤيمينالي) الى القول إنه “لهذا، أعيد المواطن التونسي الى بلاده اليوم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني”، وقد “تمت مرافقته الى بلده من خلال رحلة انطلقت من حدود باليرمو الجوية، متجهة الى تونس”.