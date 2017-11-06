سانت إيجيديو توقع اتفاقية ممرات إنسانية غدا بوزارة الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تقوم جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية مع اتحاد الكنائس الإنجيلية والكنيسة الولدنيسية غدا عند الساعة الرابعة عصرا، بتوقع اتفاق جديد مع وزارتي الداخلية والخارجية لإدخال ألف لاجئ آخر الى إيطاليا من خلال مشروع ممرات إنسانية.

وقالت سانت إيجيديو إن توقيع الاتفاقية مع الدولة الذي سيكون بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، سيتم من قبل كل من رئيس الجماعة ماركو إيمبالياتسو، رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية الراعي لوكا ماريا نيغرو، ونائب رئيس الكنيسة الولدنيسية لوكا أنتسياني.

وذكر الجماعة أنه “بفضل الاتفاق الأول الذي وقع في 15 ديسمبر 2015 في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، وصل ألف لاجئ الى البلاد، معظمهم من الأسر المعرضة للخطر”، من “خلال مشروع ذاتي التمويل كليا”، والذي “لم يسمح لنا بإنقاذ هؤلاء من رحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط، بل وتسهيل اندماجهم في بلادنا أيضا”.