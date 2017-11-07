بلجيكا: مواجهة بين مؤيدي ومعارضي انفصال كاتالونيا في عاصمة أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يُنظم مئتان من رؤساء بلديات تابعة لإقليم كاتالونيا الاسباني تجمعاً أمام مقرات المؤسسات الأوروبية بعد ظهر اليوم في بروكسل لشرح الوضع في منطقتهم أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي.

ومن المنتظر أن يعبر المشاركون، الذين يقومون بزيارة تستمر يوماً واحداً لعاصمة الاتحاد الأوروبي، خلال تظاهرتهم، عن إدانتهم لقيام الحكومة المركزية في مدريد باحتجاز وزراء سابقين في الحكومة الكاتالونية.

كما سيركزون على إجراءات الحكومة المركزية في مدريد وطريقة تطبيقها للمادة 155 من الدستور الاسباني التي عُلق بموجبها الحكم الذاتي الممنوح للإقليم، وكذلك على أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المدنيين الكاتالونيين يوم الاستفتاء الذي جرى في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

هذا ومن غير المنتظر أن يلتقي رؤساء البلديات مع أي مسؤول أوروبي أو بلجيكي، لكن وجودهم في بروكسل، حسب وسائل اعلام كاتالونية، يهدف إلى تقديم الدعم لرئيس المُقال كارلوس بوجديمون، المتواجد في المدينة والذي يخضع للتحقيق أمام العدالة البلجيكية بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

هذا وأكدت بلدية بروكسل بأنها ستتعامل مع الحدث بالشكل المناسب، وحسب كلام مقربين من عمدة المدينة فيليب كلوز “أخذنا علماً بموضوع هذا التجمع عن طريق الاعلام”.

وعلى الجانب الآخر، تُنظم جمعية المقاولين الكاتالونيين، المعارضة لاستقلال الإقليم، مؤتمراً صحفياً لشرح وجهة نظر أنصارها في البرلمان الأوروبي خلال اليوم أيضاً.

ويوجه المؤيدون لاستقلال كاتالونيا انتقادات لاذعة للمؤسسات الأوروبية التي انحازت علناً إلى جانب مدريد على حسابهم.

وكان رئيس كاتالونيا المُقال قد وصف أمس، عبر تغريدة على حسابه على توتير، بـ”غير الديمقراطية” ممارسات الحكومة الاسبانية.

وعلى الرغم من أن بوجديمون يخضع للتحقيق في بلجيكا، إلا أن باستطاعته ممارسة نشاطه السياسي من مكان أقامته في بروكسل بانتظار النظر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية خلال الأسابيع القليلة القادمة.