الفاتيكان يقيم مؤتمرا عن الطاقة النووية الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – يقيم الكرسي الرسولي يوم الجمعة المقبل مؤتمرا بعنوان “وجهات نظر من اجل عالم خال من الاسلحة النووية ونزع كامل للسلاح”.

وقال بيان فاتيكاني الثلاثاء، إن “المؤتمر الذي ينظم في إطار التنمية البشرية المتكاملة، سيفتتح أعماله لأمين سر مجمع العدالة والسلام، المونسنيور سيلفانو ماريا توماسي”، ومن ثم “مداخلات أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، ورئيس مجمع التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال بيتر أبيا توركسون”.

وخلصت مذكرة الكرسي الرسولي الى القول إنه “عند الظهر، سيتم استقبال المشاركين من قبل البابا فرنسيس”.