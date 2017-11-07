إيطاليا: إشارات لإنتعاش الناتج المحلي الإجمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبرزت إحصائية إيطالية أن النمو الاقتصادي الدولي يستمر بوتيرة سريعة، يرافقه توسع في مجال التجارة العالمية”، وفي ايطاليا “هناك بوادر انتعاش في جميع القطاعات الإنتاجية”، بينما “يتواصل تقلص معدلات التضخم في سوق العمل”.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في نشرته الشهرية، الثلاثاء، إن “المؤشر الإستباقي سجّل تغيّرا إيجابيا ملحوظا يبرز تعزيز مرحلة النمو الاقتصادي”، لذا فـ”من المتوقع أن تتحسن فرص العمل في الأشهر المقبلة”، مبينا أن “توقعات نمو مجال العمل في تشرين الأول/أكتوبر تشير في الواقع الى تحسن جميع القطاعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باستثناء قطاع البناء”.

أما من ناحية مؤشر ثقة المستهلك، فقد أكد المعهد الوطني أنه “شهد زيادة طفيفة، مع استمرار الميل الى النمو الذي بدأ في شهر أيار/مايو”، على الرغم من “تدهور التكهنات وتوقعات المستهلكين حول الوضع الاقتصادي في البلاد وتوقعات ارتفاع البطالة”. وقد “أظهر مؤشر جوّ الثقة لدى الشركات تحسنا واسع النطاق، عدا مجال البناء والإعمار”.

وخلص بيان (إستات) الى القول إن “المؤشر الإستباقي يظهر تغيّرا إيجابيا ملحوظا يبرز تعزيز مرحلة النمو الاقتصادي”.