بابا الفاتيكان يدعو إمام الأزهر الأكبر لتناول الغداء بمنزله الخاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أصر البابا فرنسيس على دعوة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتناول الغداء في منزله الخاص، وذلك في لمسة أخوية معبرة، عقب اللقاء الخاص الذي جمعهما اليوم الثلاثاء في المقر البابوي.

ووفقا للأزهر، فقد “اصطحب البابا فرنسيس فضيلة الإمام الأكبر، سيرا على الأقدام، إلى منزله الخاص القريب من المقر البابوي، وأخذ كل منهما بيد الآخر في مشهد يعبر عن الأخوة الصادقة التي تربط بين الرمزين الدينيين الأبرز في العالم، واستمر هذا اللقاء الأخوي الخاص قرابة الساعتين ونصف في جو مفعم بروح المحبة والأخوة”.

وذكر الأزهر أن “اللقاء يمثل قمة تاريخية بين الرمزين، ليس هو الأولى من نوعه”، بل إنها المرة الثالثة التي يلتقيان فيها، وقد “جاء ليؤكد عمليا، استمرار تقوية أطر الحوار الحضاري بين الشرق والغرب، وتنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والفاتيكان من أجل ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف.

وقد “احتلت قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني والعنصرية الي جانب قضايا نشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساوة، صدارة مباحثات فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس”، حيث “أكد فضيلة الإمام الأكبر العمل المشترك في تبني حوار جاد بين جميع الأطراف لحل النزاعات والتأكيد على براءة جميع الأديان من دعاوى العنف والتطرف”.

وأشار الأزهر الى أن “الحديث بين فضيلة الإمام وقداسة البابا، تطرق الى بحث الجهود المشتركة من أجل السلام، وخاصة ما بعد مؤتمر السلام العالمي الذي عقده الأزهر ومجلس حكماء المسلمين بالقاهرة، وحظيت رسالة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام بالغ وواسع النطاق في مختلف الأوساط الشرقية والغربية”.

كما “رحب قداسة البابا فرانسيس بتواجد شيخ الأزهر الشريف بروما، وأكد أنه يعتز بشخصه وبنشاط فضيلته المكثف لنشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر عالميا”.

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر وصل إلى العاصمة الإيطالية روما صباح أمس الاثنين للاشتراك بالملتقى العالمي الثالث “الشرق والغرب نحو حوار حضاري”، المقرر انعقاده اليوم بمقر المستشارية الرسولية بمدينة روما الإيطالية.