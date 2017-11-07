موغيريني تتابع زيارتها لواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تواصل الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، زيارتها لواشنطن التي بدأت يوم أمس.

وتعمل المسؤولة الأوروبية خلال هذه الزيارة على إجراء محادثات مع كبار المسؤولين في مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين تتركز بشكل خاص على موضوع الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران في عام 2015.

وفيما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الانسحاب من الاتفاق، يسعى الاتحاد الأوروبي لتعطيل أي مساع في هذا الاتجاه.

وكانت موغيريني التقت يوم أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، “ولا زال أمامها عدة لقاءات اليوم مع مسؤولين أمريكيين ليس فقط لبحث الاتفاق النووي مع إيران، بل مسائل أخرى تتصل بالسياسة الخارجية”، حسب كلام المتحدثة باسمها كاترين ري.

وحاولت ري الابتعاد عن التوصيف السائد حالياً في الاعلام ومفاده أن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بموغيريني، يقود مجموعة ضغط داخل أروقة السياسة الأمريكية لحث الكونغرس الأمريكي على الاستمرار في تبني الاتفاق.

ولكن المتحدثة أكدت أن لقاء موغيريني مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لا زال غير مؤكد بسبب قيام الأخيرة بزيارة إلى تكساس، بعد حادثة الهجوم على الكنيسة قبل أيام.

وتبذل المسؤولة الأوروبية جهوداً حثيثة للحفاظ على الاتفاق، قناعة منها أنه يساهم في تثيبت الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الظروف الدولية الحالية تجعل التراجع عنه أمراً خطراً.

ويريد الاتحاد الأوروبي المحافظة على الاتفاق، الذي تم بموجبه رفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، بسبب فرص الاستثمار الكبيرة التي يوفرها السوق الإيراني لكبرى الشركات الأوروبية والدولية.