ناصر القدوة: يجب تحييد سلاح الفصائل عن التأثير في الحياة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ناصر القدوة طلب إسرائيل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ولكنه شدد على وجوب تحييد سلاح الفصائل عن التأثير في الحياة الفلسطينية.

وقال القدوة “هناك مفاهيم مختلفة وقد تكون متناقضة، منها المفهوم الاسرائيلي والمفهوم الفلسطيني، وفيما يتعلق بالمفهوم الاسرائيلي الذي يتدخل بفظاظة في محاولة لافساد المصالحة ويطالب بنزع السلاح”، فهو “غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق. واستطرد “ان نزع السلاح عموما يكون اما بالحرب أو من خلال تسوية سياسية، وقد جربت اسرائيل الحرب ثلاثة مرات ولم تنجح في نزع السلاح، واما بالتسوية، فلا تلوح في الافق القريب، وفي حال وجود بوادر تسوية، فإننا سنتحدث في الموضوع في حينه”.

وأردف في مؤتمر صحفي اليوم “فيما يتعلق بالمفهوم الفلسطيني، فإن الموضوع مختلف، مؤكدا أنه يجب ضبط السلاح وتحييده عن تأثير في الحياة الفلسطينية، واخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه بمعنى قرار الحرب والسلم، وبما يحقق فكرة ضرورة وجود سلطة واحدة وسلاح واحد”.

ورحب القدوة بالخطوات التي تمت على صعيد المصالحة حتى الان، معبرا عن آماله “بنجاح اجتماع الفصائل”، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة. وأكد أن “الأولوية المطلقة للعمل على استعادة الوحدة جغرافيا وسياسيا لتحقيق المصالحة الوطنية”، مشددا على أنه “يجب الاستفادة من الظروف الاقليمية والدولية ومن الجهد المصري المبارك والمشكور”.

واستعرض الرؤية اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة السياسية والوطنية، المتمثلة في الاتفاق على “انهاء السيطرة أحادية الجانب على القطاع وعلى حياة أهلنا هناك واعادة القطاع الى النظام السياسي والاداري. والاتفاق على شراكة كاملة مع كافة الاطراف في النظام السياسي. والاتفاق السياسي والبرامجي على برنامج الاجماع الوطني الرامي الى انجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967م، والبرنامج الواقعي لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية المتمثل بالتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي”.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن، أشار القدوة الى أن الموضوع “محسوم”، وأنه “يجب أن تكون الأجهزة الامنية تحت السيطرة الكاملة للحكومة”، مؤكدا “ضرورة أن تتم اعادة الهيكلة والتقيد وفق اتفاق عام 2011 وما سيجري من اتفاق حول الخطوط العامة التفصيلية”.

من جهة ثانية فقد اشار إلى أن اسرائيل “قوة الاحتلال تحاول نقل الوضع الى مستوى مختلف، مستفيدة من قوتها النسبية الحالية ومن الضعف العربي النسبي”، مشيراً إلى أن “سمات ذلك تتمثل في الامعان في الاستعمار الاستيطاني بشكل محموم”. وأكد على أن “الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية يعتبر انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة أي جريمة حرب يجب محاسبة اسرئيل عليها”، معتبراً أن “محاولات اسرائيل شرعنة المستعمرات الى جانب تقويض صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ستقود الى الاطاحة بالوضع القائم”.