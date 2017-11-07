فصائل المعارضة السورية المسلحة تؤسس مراكز لـ”مكافحة الإرهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أنشأت فصائل في المعارضة السورية المسلحة مراكز هدفها مكافحة التطرف واستقطاب المقاتلين الراغبين بالابتعاد من تنظيم الدولة (داعش)، واعتقال من له صلة بالتنظيم ولا يريد الانشقاق عنه، وباتت عناصر هذه المراكز تُعدّ بالمئات، وهي تضم أهالي المناطق التي تُقام فيها.

ووفق مصادر المعارضة المسلحة، فقد تم إنشاء مركز في ريف حلب الشمالي، ومركز آخر في ريف درعا الشرقي جنوب سورية، بهدف إعادة تأهيل الممكن تأهيلهم من مقاتلي التنظيم نفسياً وفكرياً، وتقديم الإرشاد الديني لهم، والمساعدة الإنسانية لأسرهم، لمحاولة إعادة انخراطهم بالمجتمع، أو ضمان محاكمة عادلة لمن أُسر ويرفض التأهيل والتخلي عن السلاح.

وافتُتح مركز (مكافحة التطرف) في مارع قبل أيام، بتعاون بين مجلس المدينة والجيش السوري الحر، ويعمل فيه مقاتلون مدربون، ويحتجز نحو مائة من مقاتلي تنظيم الدولة، اعتقلهم الجيش الحر خلال عمليات عسكرية سابقة، بعضهم قام بتسليم نفسه، وبعضهم تم أسره، وتختلف جرائم هؤلاء من الجناية إلى الجرائم الكبيرة، وفق تعبير القائمين على المركز.

ويضم مركز مارع مقاتلين سوريين وأجانب، قال بعض المقاتلين في الجيش السوري الحر إنهم أقل من عشرة.

ويعمل في مركز مارع شمال حلب نحو 300 متطوع، فيما يعمل في مركز جنوب سورية نحو خمسين.