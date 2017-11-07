الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع من جميع الأطراف المعنية بالشأن اللبناني مواصلة بذل الجهود من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

جاء هذا الموقف على لسان أحد المتحدثين في إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، والذي شدد على ضرورة أن يعي الجميع حجم التحديات المحلية والإقليمية التي يواجهها لبنان.

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم أن بروكسل تأمل أن تنخرط الأطراف اللبنانية في حوار بناء لتثبت ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية وتدعيم مؤسسات الدولة، فـ”من الأهمية بمكان العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بداية العام القادم”، حسب كلامه.

وتريد بروكسل أن تتم الانتخابات النيابية اللبنانية التي طال إنتظارها، وفق ما تم الاتفاق عليه بداية العام القادم.

وعبر المتحدث عن ثبات موقف الاتحاد الأوروبي حيال لبنان، حيث قال “نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدة بما يتماشى مع الشراكة القوية التي تربطنا منذ سنوات”، وفق تعبيره.

ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في لبنان، كما أنه يضخ مساعدات متعددة الأطياف من أجل مساعدة السلطات على تثبت شرعيتها والتعامل مع ملفات أمنية واقتصادية واجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين.

ويذكر أن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل أيام، والظروف التي أحاطت بها قد أحيت المخاوف من إمكانية اندلاع نزاع بين أطراف إقليمية متضادة على أراضي هذا البلد، القائم أصلاً على توازنات هشة.