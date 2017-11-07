وزيرة الدفاع الإيطالية تهنئ الجنرال غراتسيانو على تعيينه رئيسا للجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تقدمت وزيرة الدفاع الايطالية، روبرتا بينوتي بالتهنئة لرئيس هيئة الاركان العامة، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، على تعيينه رئيسا للجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، خلفا لليوناني الجنرال ميخائيل كوستاراكوس، الذي تنتهي ولايته (ثلاث سنوات) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام القادم.

ورأت بينوتي أن هذا الاختيار يأتي “إعترافا من الاتحاد الأوروبي بالتزام إيطاليا وقواتها المسلحة”، معربة عن “الامتنان للجنرال غراسيانو للتفاني والمهنية والإنسانية في عمله رئيسا لهيئة أركان وزارة الدفاع” الايطالية.

وقالت المسؤولة الإيطالية إنها “على ثقة بأن الجنرال غراتسيانو سيحمل قدراته هذه، التي لا جدال فيها، إلى أوروبا للمساهمة بشكل فعال في بناء الدفاع الأوروبي”.

ولقد تمّ إنتخاب غراتسيانو في وقت سابق اليوم في بروكسل من جانب رؤساء أركان دفاع الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوربى.

ويعتبر رئيس اللجنة العسكرية (CEUMC) السلطة العسكرية الأعلى بالتكتل الموحد، فهو بمثابة المستشار العسكري للممثل الاعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي، وعلى عاتقه مهام تقديم الآراء والقرارات التي اتخذتها اللجنة العسكرية إلى اللجنة السياسية والأمنية للإتحاد الأوروبي (PSC).