المفوضية تستضيف الحوار السنوي مع ممثلي الديانات السماوية بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استضافت المفوضية الأوروبية اليوم اللقاء السنوي لممثلي الديانات السماوية الثلاث في أوروبا لبحث مسائل تتعلق بمستقبل الاتحاد.

وتنظم المفوضية هذا اللقاء منذ 13 عاماً في محاولة لحث المؤسسات الدينية المتواجدة في الدول الأوروبية على دفع المشروع الأوروبي إلى الأمام وتعزيز قيمه.

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، الذي استضاف اللقاء على ضرورة أن تعمل المؤسسات الأوروبية مع باقي الشركاء الاجتماعيين والدينيين لتعزيز وعي المواطن بأن مستقبل أوروبا بين يديه، ” من مسؤولية الجميع صناعة هذا المستقبل على أساس القيم المشتركة”، حسب كلامه.

وأوضح تيمرمانس أن هذا الحوار السنوي يسمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه المواطنين الأوروبيين على مختلف معتقداتهم.

وناقش المشاركون في لقاء اليوم بالإضافة إلى قضايا الاندماج ودور المؤسسات الدينية في أوروبا في تعزيز قيم العيش المشترك، مسائل سياسية ملحة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتحديات الأمنية التي يواجهها الأخير