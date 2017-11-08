رئيس وزراء بلجيكا ينفي تأثير الأزمة الكاتالونية على حكومته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نفى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أي تأثير لتداعيات أزمة إقليم كاتالونيا الإسباني على مستقبل الائتلاف الحكومي في بلاده.

وكان ميشيل يتحدث اليوم في جلسة إحاطة نظمتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الفيدرالي للمطالبة بإيضاحات حول موقف الحكومة مما يحدث في إسبانيا وأيضاً من تواجد العديد من السياسيين الانفصاليين الكاتالونيين على أراضي البلاد، وعلى رأسهم الرئيس المُقال كارلوس بوجديمون.

ونفي ميشيل أن تكون حكومته قد اتخذت أي إجراء لصالح بوجديمون سواء ما يتعلق بتواجده على أراضي البلاد أو إجراءات التقاضي التي يخضع لها حالياً مع وزراءه الخمسة بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن إسبانيا.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية تحترم سيادة القانون وفصل السلطات، منوها بأنه “توجد أزمة سياسية في اسبانيا وليس في بلجيكا”، حسب قوله.

وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت بشدة التأييد الصريح لبوجديمون من قبل قادة حزب التحالف الفلاماني الجديد (المعروف بميوله الانفصالية)، وهو أحد الأطراف الأساسية في الائتلاف الحاكم.

واعتبر ميشيل أن إجراءات التقاضي التي يخضع لها بوجديمون لا تدخل في اختصاصات الحكومة الفيدرالية في بلجيكا، ورأى أنه “من حق أي مواطن أوروبي أن يقدم طلب لجوء، هذا ليس شأن الحكومة هناك هيئات مختصة معنية بذلك”، على حد تعبيره.

ولم يتقدم بوجديمون حتى الآن على الأقل، بطلب لجوء لبلجيكا، ولكنه جاء إلى البلاد مستخدماً حقه كمواطن أوروبي في التنقل بحرية ضمن منطقة شنغن.

وأعاد المسؤول البلجيكي شرح موقف بلاده من أزمة كاتالونيا خاصة ما يتعلق بالدعوة للحوار، مؤكداً أن الأزمات السياسية تحتاج لحلول سياسية مستدامة.

وختم ميشيل كلامه بالتأكيد على صلابة الديمقراطية وقوة الدبلوماسية في البلاد، وذلك في رد حازم على تكهنات بعض أطراف المعارضة التي راهنت على إمكانية أن تؤدي الأزمة الكاتالونية إلى الإطاحة بالحكومة الفيدرالية البلجيكية.