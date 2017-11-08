مسؤول إيطالي: لم نصد أبدا مهاجرين انطلقوا من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى مسؤول إيطالي ضلوع سلطات بلاده في عمليات صد لمهاجرين انطلقوا من السواحل الليبية، وقال “ايطاليا ساعدت وتساعد الحكومة الليبية، المعترف بشرعيتها في الامم المتحدة، لكننا لم نقم أبداً بصد مهاجرين إلى ليبيا”.

وقال مستشار وزير الداخلية الايطالي، الرئيس السابق لدائرة الهجرة بالوزارة، ماريو موركوني، خلال تقديم تقرير عن الحماية الدولية للمهاجرين في العاصمة روما الأربعاء، “إذا تمت إعادة عدد كبير من الأشخاص إلى ليبيا، فقد قام بذلك خفر السواحل الليبي، وهو مؤسسة تابعة للمجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وجدد “إيطاليا لم تعِد أي مهاجر إلى أرض ليبيا”.

وبشأن التهم التي وجهتها منظمة الانقاذ الألمانية غير الحكومية (سي ووتش) مؤخرا لخفر السواحل الليبي بالعنف والتسبب في غرق مهاجرين قبالة المياه الليبية، أجاب المسؤول الإيطالي “هذا ما تقوله (سي ووتش)، لكن يتعين علينا أيضا الاستماع إلى ما يقوله خفر السواحل الليبي. نحن لا نصدق مسبقا المنظمة ولا خفر السواحل الليبي ولا نحدد مسبقا من هم الخيرون ومن هم الأشرار، فالنقاش يطول حول من هو الخيّر ومن هو الشرير بالفعل”.